Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 42450 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112947 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120983 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160155 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139193 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129695 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 12:36 • 112179 просмотра
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7 марта, 12:17 • 111521 просмотра
Актуальное
Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

Киев  •  УНН

 • 31924 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Объявлены победители престижного конкурса "Лучший фотограф дикой природы 2018 года" (Wildlife Photographer of the Year), в котором победил голландский фотограф Марсель ван Остен с портретом пары обезьян, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой My Modern Met.

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Победившая фотография "Золотая пара" снята в горах Китая Циньлин.

При этом 16-летний Скай Микер был назван лучшим фотографом дикой природы 2018 года среди молодежи за его портрет просыпающегося леопарда в заповеднике в Ботсване.

Ван Остен и Микер были выбраны из 19 победителей в категории. В этом году в конкурсе было представлено более 45 тысяч материалов из 95 стран, которые эксперты оценивали по их оригинальности, креативности и техническому совершенству.

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