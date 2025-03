Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Объявлены победители престижного конкурса "Лучший фотограф дикой природы 2018 года" (Wildlife Photographer of the Year), в котором победил голландский фотограф Марсель ван Остен с портретом пары обезьян, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой My Modern Met.