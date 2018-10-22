Оголошено переможців престижного конкурсу фотографії дикої природи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Оголошено переможців престижного конкурсу "Кращий фотограф дикої природи 2018 року" (Wildlife Photographer of the Year), в якому переміг нідерландський фотограф Марсель ван Остен з портретом пари мавп, що перебувають під загрозою зникнення. Про це УНН повідомляє з посиланням My Modern Met.
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Фотографія-переможець "Золота пара" знята у горах Китаю Циньлін.
При цьому 16-річний Скай Мікер був названий кращим фотографом дикої природи 2018 року серед молоді за його портрет леопарда, який прокидається у заповіднику в Ботсвані.
Ван Остен і Мікер були обрані з 19 переможців у категорії. Цього року в конкурсі було представлено понад 45 тисяч матеріалів з 95 країн, які експерти оцінювали за їх оригінальність, креативність і технічну досконалість.