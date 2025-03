Оголошено переможців престижного конкурсу фотографії дикої природи

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Оголошено переможців престижного конкурсу "Кращий фотограф дикої природи 2018 року" (Wildlife Photographer of the Year), в якому переміг нідерландський фотограф Марсель ван Остен з портретом пари мавп, що перебувають під загрозою зникнення. Про це УНН повідомляє з посиланням My Modern Met.