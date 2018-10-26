NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы"

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 17528 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109451 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117516 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156131 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148632 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138527 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129252 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174400 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118165 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы"

NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы"

Киев  •  УНН

 • 25450 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Космический телескоп NASA Spitzer сделал фотографию с области Млечного Пути, которую ученые называют туманностью "Кошачьей лапы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.

Spitzer видит мир в инфракрасном свете, что позволяет ему прорезать облака пыли, которые загромождают галактику, поэтому он может предложить свежий взгляд на места, подобные этой туманности. "Кошачья лапа" находится от 4200 до 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.

"Кошачья лапа" получила свое название из-за пузырьков горячего газа, который она содержит, что - если вы немного прищуритесь - походит на кошачьи лапы.

Первое изображение основано на данных двух разных приборов Spitzer, инфракрасной камеры и многодиапазонного фотометрического фотометра, тогда как для второго изображения, хотя на нем изображен один и тот же объект, используется только первый инструмент.

Напомним, телескоп Hubble сфотографировал "Призрак Кассиопеи", официально известный как IC 63, расположенный в 550 световых годах от созвездия Кассиопеи.

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