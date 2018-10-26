NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Космический телескоп NASA Spitzer сделал фотографию с области Млечного Пути, которую ученые называют туманностью "Кошачьей лапы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
Spitzer видит мир в инфракрасном свете, что позволяет ему прорезать облака пыли, которые загромождают галактику, поэтому он может предложить свежий взгляд на места, подобные этой туманности. "Кошачья лапа" находится от 4200 до 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.
"Кошачья лапа" получила свое название из-за пузырьков горячего газа, который она содержит, что - если вы немного прищуритесь - походит на кошачьи лапы.
Первое изображение основано на данных двух разных приборов Spitzer, инфракрасной камеры и многодиапазонного фотометрического фотометра, тогда как для второго изображения, хотя на нем изображен один и тот же объект, используется только первый инструмент.
Напомним, телескоп Hubble сфотографировал "Призрак Кассиопеи", официально известный как IC 63, расположенный в 550 световых годах от созвездия Кассиопеи.