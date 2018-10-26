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NASA зробило неймовірну фотографію туманності "Котячої лапи"

NASA зробило неймовірну фотографію туманності "Котячої лапи"

Київ • УНН

 • 25451 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Космічний телескоп NASA Spitzer зробив фотографію з області Чумацького Шляху, яку вчені називають туманністю "Котячої лапи". Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.

Spitzer бачить світ в інфрачервоному світлі, що дозволяє йому прорізати хмари пилу у галактиці, тому він може запропонувати свіжий погляд на місця, подібні до цієї туманності. "Котяча лапа" розташована на відстані від 4200 до 5500 світлових років від Землі у сузір'ї Скорпіона.

"Котяча лапа" отримала свою назву через бульбашки гарячого газу, який вона містить, що - якщо ви трохи примружитеся - схоже на котячі лапи.

Перше зображення засноване на даних двох різних приладів Spitzer, інфрачервоної камери і багатодіапазонного фотометричного фотометра, тоді як для другого зображення, хоча на ньому і зображено один і той же об'єкт, використовується лише перший інструмент.

Нагадаємо, телескоп Hubble сфотографував "Привид Кассіопеї", офіційно відомий як IC 63, розташований в 550 світлових роках від сузір'я Кассіопеї.

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