NASA зробило неймовірну фотографію туманності "Котячої лапи"

Spitzer бачить світ в інфрачервоному світлі, що дозволяє йому прорізати хмари пилу у галактиці, тому він може запропонувати свіжий погляд на місця, подібні до цієї туманності. "Котяча лапа" розташована на відстані від 4200 до 5500 світлових років від Землі у сузір'ї Скорпіона.

"Котяча лапа" отримала свою назву через бульбашки гарячого газу, який вона містить, що - якщо ви трохи примружитеся - схоже на котячі лапи.

Перше зображення засноване на даних двох різних приладів Spitzer, інфрачервоної камери і багатодіапазонного фотометричного фотометра, тоді як для другого зображення, хоча на ньому і зображено один і той же об'єкт, використовується лише перший інструмент.

Нагадаємо, телескоп Hubble сфотографував "Привид Кассіопеї", офіційно відомий як IC 63, розташований в 550 світлових роках від сузір'я Кассіопеї.