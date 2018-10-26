Показали кращі цьогорічні фотографії зірок і космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Величний знімок Чумацького Шляху отримав приз за перше місце на десятому щорічному конкурсі Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Про це УНН повідомляє з посиланням на My Modern Met.
Обігнавши 133 інших фотографій у шорт-лісті, цей знімок приніс перемогу американському астрофотографу Бреду Голдпайту.
На конкурсі у цьому році показали все - від сонячних затемнень і віддалених галактик до північного сяйва і падаючих комет.
Організований Королівською Грінвічською Обсерваторією, конкурс фотографії запрошує як професійних астрофотографів, так і любителів з усього світу представити свою кращу роботу. На конкурс 2018 року надіслали понад 4000 знімків з 91 країни.
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Серед молодих фотографів переміг 15-річний Фабіан Далпаз з неймовірною фотографією метеорів над Доломітами в Італії.
Усі фотографії переможців і ті, які увійшли в шорт-ліст, будуть доступні для перегляду в Національному морському музеї до 5 травня 2019 року.
Нагадаємо, NASA зробило неймовірну фотографію туманності "Котячої лапи".