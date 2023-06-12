Показали фото артефактов, которые нашли на дне Каховского водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. После подрыва рф Каховской ГЭС и спада воды в водохранилище, на дне начали находить много артефактов разных эпох. Об этом говорится на странице в Telegram Оперативного командования "Юг", пишет УНН.
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"На дне Каховского водохранилища в районе Никополя нашлось много артефактов разных эпох", - подписали фото в ОК "Юг".
Детали
На фото видно разнообразные поржавевшие артефакты. К этому, ОК "Юг" выложило видео, на котором видно, что на дне Каховского водохранилища лежат черепа и кости людей, которых приписывают ко временам Второй мировой войны.
Напомним
На временно оккупированном левом берегу Херсонщины в Голопристанской общине погибли три человека. В селе Кардашинка 10 человек считаются пропавшими без вести.
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