Показали фото артефактов, которые нашли на дне Каховского водохранилища

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"На дне Каховского водохранилища в районе Никополя нашлось много артефактов разных эпох", - подписали фото в ОК "Юг".

Детали

На фото видно разнообразные поржавевшие артефакты. К этому, ОК "Юг" выложило видео, на котором видно, что на дне Каховского водохранилища лежат черепа и кости людей, которых приписывают ко временам Второй мировой войны.

Напомним

На временно оккупированном левом берегу Херсонщины в Голопристанской общине погибли три человека. В селе Кардашинка 10 человек считаются пропавшими без вести.

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