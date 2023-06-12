Показали фото артефактів, які знайшли на дні Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після підриву рф Каховської ГЕС та спаду води у водосховищі, на дні почали знаходити багато артефактів різних епох. Про це йдеться на сторінці у Telegram Оперативного командування "Південь", пише УНН.
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"На дні Каховського водосховища у районі Нікополя знайшлося багато артефактів різних епох", - підписали фото в ОК "Південь".
Деталі
На фото видно різноманітні поржавілі артефакти. До цього, ОК "Південь" виклало відео, на якому видно, що на дні Каховського водосховища лежать черепи так кістки людей, яких приписують до часів Другої світової війни.
Нагадаємо
На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини у Голопристанській громаді загинули троє людей. У селі Кардашинка 10 осіб вважають зниклими.
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