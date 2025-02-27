"Пока не подтверждено": Укргидрометцентр отреагировал на прогноз о "грязном облаке" над Украиной
Киев • УНН
Укргидрометцентр опроверг информацию о «грязном облаке», которое якобы должно было накрыть Украину в выходные.
Распространенная в сети информация о "грязном облаке", которое якобы накроет Украину в эти выходные, не подтверждается. Об этом заявила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Детали
"Сейчас эта информация не подтверждена. В прошлый раз тоже такое же проводили и говорили, что что-то там будет, какие-то грязные облака. Такого понятия вообще как грязное облако нет. Обо всех загрязнениях и каких-то опасностях мы мониторим и заблаговременно сообщаем", - отметила Птуха.
Дополнение
В сети сообщалось, что, по данным мониторингового ресурса Ventusky, якобы в эту субботу Украину накроет "грязное облако пыли". В частности, под угрозой якобы должны были оказаться западные и восточные области. 3-4 марта ожидалось, что оно якобы распространится на центральные и южные регионы.
Напомним
По данным Укргидрометцентра, 27 февраля в Украине ожидается сухая погода без осадков, с постепенным потеплением. На западе температура достигнет +10°, тогда как на северо-востоке и востоке сохранится мороз до -5°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.