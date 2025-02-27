"Наразі не підтверджено": Укргідрометцентр відреагував на прогноз про "брудну хмару" над Україною
Київ • УНН
Укргідрометцентр спростував інформацію про "брудну хмару", яка нібито мала накрити Україну у вихідні.
Поширена у мережі інформація про "брудну хмару", яка нібито накриє Україну цими вихідними, не підтверджується. Про це заявила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.
Деталі
"Наразі ця інформація не підтверджена. Минулого разу теж таке саме проводили і казали, що щось там будуть, якісь брудні хмари. Такого поняття взагалі як брудна хмара немає. Про всі забруднення і якісь небезпеки ми моніторимо і завчасно повідомляємо", - зазначила Птуха.
Доповнення
У мережі повідомлялося, що, за даними моніторингового ресурсу Ventusky, начебто цієї суботи Україну накриє "брудна хмара пилу". Зокрема, під загрозою нібито мали опинитися західні та східні області. 3-4 березня очікувалося, що вона нібито пошириться на центральні і південні регіони.
Нагадаємо
За даними Укргідрометцентру, 27 лютого в Україні очікується суха погода без опадів, з поступовим потеплінням. На заході температура досягне +10°, тоді як на північному сході та сході збережеться мороз до -5°.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.