"Наразі не підтверджено": Укргідрометцентр відреагував на прогноз про "брудну хмару" над Україною

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 6249 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52025 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94894 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116744 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107748 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151217 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120450 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136058 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134030 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127730 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

27 лютого, 11:36 • 23257 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121368 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 54629 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 46113 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 27567 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116751 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121371 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151223 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194042 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124073 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126214 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155857 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136247 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143702 перегляди
Актуальне
"Наразі не підтверджено": Укргідрометцентр відреагував на прогноз про "брудну хмару" над Україною

"Наразі не підтверджено": Укргідрометцентр відреагував на прогноз про "брудну хмару" над Україною

Київ  •  УНН

 • 20000 перегляди

Read in English

Укргідрометцентр спростував інформацію про "брудну хмару", яка нібито мала накрити Україну у вихідні.

Поширена у мережі інформація про "брудну хмару", яка нібито накриє Україну цими вихідними, не підтверджується. Про це заявила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Деталі

"Наразі ця інформація не підтверджена. Минулого разу теж таке саме проводили і казали, що щось там будуть, якісь брудні хмари. Такого поняття взагалі як брудна хмара немає. Про всі забруднення і якісь небезпеки ми моніторимо і завчасно повідомляємо", - зазначила Птуха.

Доповнення 

У мережі повідомлялося, що, за даними моніторингового ресурсу Ventusky, начебто цієї суботи Україну накриє "брудна хмара пилу". Зокрема, під загрозою нібито мали опинитися західні та східні області. 3-4 березня очікувалося, що вона нібито пошириться на центральні і південні регіони.

Нагадаємо

За даними Укргідрометцентру, 27 лютого в Україні очікується суха погода без опадів, з поступовим потеплінням. На заході температура досягне +10°, тоді як на північному сході та сході збережеться мороз до -5°.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами