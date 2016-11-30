Угрозы России не могут помешать запланированным учениям ВСУ - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Угрозы России нанести ракетный удар в ответ на учения в районе Крыма не могут помешать планам Вооруженных Сил Украины. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Все, что касается каких-то угроз, не может помешать тем планам, которые Вооруженные Силы Украины и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", - заявил он.
Также А.Лысенко подчеркнул, что Украина является суверенным правовым государством, в котором все боевые учения и испытания происходят строго в плановом порядке.
"Украина - суверенное правовое государство. Все боевые учения и испытания происходят строго в плановом порядке. Все, что касается международных договоров и предупреждений, Украина выполняет в соответствии с этими нормами и все, что запланировано, будет обязательно проведено", - добавил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в период с 1 по 2 декабря в южной части Украины пройдут учения ВС ВСУ, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.
По данным ВС ВСУ, с целью оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время воздушных стрельб в зоне их проведения, ВС ВСУ было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещение (НОТАМ).
Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма.