Погрози Росії не можуть завадити запланованим навчанням ЗСУ - Міноборони

“Все, що стосується якихось погроз, не може завадити тим планам, які Збройні Сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України”, — заявив він.

Також А.Лисенко підкреслив, що Україна є суверенною правовою державою, в якій усі бойові навчання та випробування відбуваються сувору у плановому порядку.

“Україна — суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються суворо у плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм і все, що заплановано, буде обов’язково проведено”, — додав А. Лисенко.

Як повідомляв УНН, Москва погрожує Києву ракетним ударом у відповідь на навчання біля Криму.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у період з 1 по 2 грудня у південній частині України відбудуться навчання ПС ЗСУ, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

За даними ПС ЗСУ, з метою сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час повітряних стрільб у зоні їх проведення, ПС ЗСУ було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).

Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Криму.