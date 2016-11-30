Погрози Росії не можуть завадити запланованим навчанням ЗСУ - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Погрози Росії завдати ракетний удар у відповідь на навчання в районі Криму не можуть завадити планам Збройних Сил України. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Все, що стосується якихось погроз, не може завадити тим планам, які Збройні Сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України”, — заявив він.
Також А.Лисенко підкреслив, що Україна є суверенною правовою державою, в якій усі бойові навчання та випробування відбуваються сувору у плановому порядку.
“Україна — суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються суворо у плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм і все, що заплановано, буде обов’язково проведено”, — додав А. Лисенко.
Як повідомляв УНН, Москва погрожує Києву ракетним ударом у відповідь на навчання біля Криму.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у період з 1 по 2 грудня у південній частині України відбудуться навчання ПС ЗСУ, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.
За даними ПС ЗСУ, з метою сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час повітряних стрільб у зоні їх проведення, ПС ЗСУ було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).
Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Криму.