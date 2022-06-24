Угрозы рф бомбить посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом – ГУР

ukru
13:44 • 26506 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40266 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43394 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 20937 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55965 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58437 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100093 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116867 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125520 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112934 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101600 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 39471 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 34665 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 37134 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 25212 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100093 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101600 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242737 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272497 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 25212 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116866 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104253 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121963 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124354 просмотра
Актуальное
Угрозы рф бомбить посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом – ГУР

Угрозы рф бомбить посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом – ГУР

Киев • УНН

 • 123806 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Угрозы россии атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

«В российской госдуме прозвучал призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине. Такое мнение озвучил заместитель председателя комитета госдумы по обороне Юрий Швыткин. Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивных систем залпового огня Himars», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Швыткин считает, что этими действиями «коллективный Запад» приближает третью мировую войну. Следовательно, россия должна распространять агрессивные действия на те страны, которые поставляют оружие для защиты Украины: «Не просто уничтожать инфраструктуру, а главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил россии, народной милиции днр и лнр.

«Эта угроза направлена ​​как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной», - отмечается в сообщении.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

Президент США Джо Байден официально объявил о включении произведенных в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем когда-либо было отправлено Украине на сегодня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы