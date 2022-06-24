Угрозы рф бомбить посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Угрозы россии атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Цитата
«В российской госдуме прозвучал призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине. Такое мнение озвучил заместитель председателя комитета госдумы по обороне Юрий Швыткин. Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивных систем залпового огня Himars», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что Швыткин считает, что этими действиями «коллективный Запад» приближает третью мировую войну. Следовательно, россия должна распространять агрессивные действия на те страны, которые поставляют оружие для защиты Украины: «Не просто уничтожать инфраструктуру, а главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил россии, народной милиции днр и лнр.
«Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной», - отмечается в сообщении.
Добавим
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
Президент США Джо Байден официально объявил о включении произведенных в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.
Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем когда-либо было отправлено Украине на сегодня.