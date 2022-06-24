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Погрози рф бомбити посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом – ГУР

Погрози рф бомбити посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом – ГУР

Київ • УНН

 • 123809 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Погрози росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Цитата

«В російській держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Швиткін вважає, що цими діями «колективний Захід» наближає третю світову війну. А отже, росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України: «Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил росії, народної міліції днр та лнр».

«Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною», - зазначається в повідомленні.

Додамо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.

Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.

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