У держдумі росії запропонували бомбити посольство США в Києві через постачання зброї Україні

Деталі

На думку швиткіна, постачання реактивних систем залпового вогню Україні “сильно ускладнюють обстановку”. Тому він запропонував “вживати заходів у відповідь”, в тому числі, вдарити по урядовому кварталі.

Додамо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.

Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.