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Киев • УНН

 • 214049 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Глава оборонного комитета государственной думы россии юрий швыткин предложил бомбить посольство США в Киеве из-за поставок оружия Украине. По его словам, США “шаг за шагом движутся к Третьей мировой войне”, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По мнению швыткина, поставки реактивных систем залпового огня Украине “сильно усложняют обстановку”. Поэтому он предложил “принимать ответные меры”, том числе, ударить по правительственному кварталу.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.

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