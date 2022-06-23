В госдуме рф предложили бомбить посольство США в Киеве из-за поставок оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Глава оборонного комитета государственной думы россии юрий швыткин предложил бомбить посольство США в Киеве из-за поставок оружия Украине. По его словам, США “шаг за шагом движутся к Третьей мировой войне”, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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По мнению швыткина, поставки реактивных систем залпового огня Украине “сильно усложняют обстановку”. Поэтому он предложил “принимать ответные меры”, том числе, ударить по правительственному кварталу.
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.
Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.