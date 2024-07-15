Пограничника, который застрелил мужчину, который пытался его задушить при попытке побега, обвиняют в превышении служебных полномочий. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мужчина, который пытался убежать начал душить пограничника, соответственно, последний применил к нарушителю табельное оружие, что повлекло смерть. Предварительная квалификация этого правонарушения - превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа. Должны понимать, что за это есть достаточно суровая ответственность, можно лишиться свободы на несколько лет - рассказала Сапьян.

Напомним,

В Одесской области в воскресенье, 14 июля, пограничники остановили автомобиль с пятью лицами, двое из них попытались убежать. Один из них напал на пограничника, который в ответ применил оружие, нарушитель умер.