Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Государственная пограничная служба показала работу нового программного обеспечения "Машинное зрение". Оно способно идентифицировать лицо человека и номерные знаки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Среди задач, с которыми уже может справиться новое программное обеспечение, которое сейчас тестируется пограничниками - идентификация людей по лицу и автомобилей по номерному знаку, выявление вооруженных людей, отслеживание загруженности пунктов пропуска и тому подобное, - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что пока "Машинное зрение" тестируют наблюдатели на нескольких пограничных участках, и дальнейшее развитие этой технологии, вероятно, позволит ее применение и в боевой работе. Ведь система постоянно модернизируется и внедряются новые интеллектуальные алгоритмы.

Напомним

Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.