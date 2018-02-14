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Поголовье свиней снова сократилось: показатель "просел" еще на 8%

Поголовье свиней снова сократилось: показатель "просел" еще на 8%

Киев  •  УНН

 • 8995 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в Украине насчитывается 5,99 млн голов свиней. По сравнению с аналогичной датой прошлого года сокращение составило 8,2%. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.

Стремительнее сокращения числа свиней наблюдается в хозяйствах населения.

"Так, в начале февраля насчитывалось на 10,3% меньше животных, чем годом ранее - 2,66 тыс. голов. Заметим, что этот показатель ощутимо отстает от количества свиней зафиксированных в этом секторе в начале 2018-го - 5,7%.

Промышленные свинохозяйства содержат 3,33 тыс. свиней, а отставание от показателя от 1 февраля 2017 года составляет 6,4% ", - сообщили в АСУ.

Сокращение числа свиней отразилось и на доработке области за первый месяц года, добавляют аналитики организации.

"Так, объем прироста живой массы свиней в январе был на 4% (43 тыс. т ж.в.) меньше, чем годом ранее, а реализация свиней на убой "просела" на 11% - до 37,7 тыс. т ж.в.

С другой стороны, только 87,6% полученной живого веса свиней направили на убой, что формирует хорошие предпосылки для восстановления отрасли. Реализовали "на мясо" больше свиней, чем вырастили только в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Среди основных причин "проседание" количества свиней в АСУ называют обновление поголовья крупными промышленными игроками, а также - распространением АЧС в приусадебном секторе.

Напомним, в ФАО заявили, что выяснить степень распространения африканской чумы в Украине невозможно из-за ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб быстро выявлять и подтверждать заболевания.

В этом году КМУ выделил на борьбу с АЧС сотни миллионов. И это несмотря на то, что в предыдущие годы Госпродпотребслужба очень неэффективно использовала бюджетные средства.

Как сообщил нардеп С.Тригубенко, ведомство в течение 2016-2017 гг потратило более 3 млн грн нецелесообразно.

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