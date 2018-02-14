Поголовье свиней снова сократилось: показатель "просел" еще на 8%

КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в Украине насчитывается 5,99 млн голов свиней. По сравнению с аналогичной датой прошлого года сокращение составило 8,2%. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.