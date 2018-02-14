Поголів’я свиней знову скоротилося: показник "просів" ще на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на 1 лютого в Україні налічується 5,99 млн голів свиней. У порівнянні з аналогічною датою минулого року скорочення сягнуло 8,2%. Про це повідомляє Аналітичний відділ Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.
Стрімкіше скорочення числа свиней спостерігається у господарствах населення.
“Так, на початку лютого налічувалося на 10,3% менше тварин, ніж роком раніше — 2,66 тис. голів. Зауважимо, що цей показник відчутно відстає від кількості свиней зафіксованих в цьому секторі на початку 2018-го — на 5,7%.
Промислові свиногосподарства утримують 3,33 тис. свиней, а відставання від показника від 1-го лютого 2017-го становить 6,4%”, — повідомили в АСУ.
Скорочення числа свиней відбилося і на доробку галузі за перший місяць року, додають аналітики організації.
“Так, обсяг приросту живої ваги свиней у січні був на 4% (43 тис. т ж.в.) меншим, ніж роком раніше, а реалізація свиней на забій "просіла" на 11% — до 37,7 тис. т ж. в.
З іншого боку, лише 87,6% отриманої живої ваги свиней направили на забій, що формує кращі передумови для відновлення галузі. Реалізували "на м’ясо" більше свиней, ніж виростили лише у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській та Чернівецькій областях”, — сказано у повідомленні.
Серед основних причин “просідання” кількості свиней в АСУ називають оновлення поголів’я крупними промисловими гравцями, а також — поширенням АЧС у присадибному секторі.
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