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Поголів’я свиней знову скоротилося: показник "просів" ще на 8%

Поголів’я свиней знову скоротилося: показник "просів" ще на 8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на 1 лютого в Україні налічується 5,99 млн голів свиней. У порівнянні з аналогічною датою минулого року скорочення сягнуло 8,2%. Про це повідомляє Аналітичний відділ Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.

Стрімкіше скорочення числа свиней спостерігається у господарствах населення.

“Так, на початку лютого налічувалося на 10,3% менше тварин, ніж роком раніше — 2,66 тис. голів. Зауважимо, що цей показник відчутно відстає від кількості свиней зафіксованих в цьому секторі на початку 2018-го — на 5,7%.

Промислові свиногосподарства утримують 3,33 тис. свиней, а відставання від показника від 1-го лютого 2017-го становить 6,4%”, — повідомили в АСУ.

Скорочення числа свиней відбилося і на доробку галузі за перший місяць року, додають аналітики організації.

“Так, обсяг приросту живої ваги свиней у січні був на 4% (43 тис. т ж.в.) меншим, ніж роком раніше, а реалізація свиней на забій "просіла" на 11% — до 37,7 тис. т ж. в.

З іншого боку, лише 87,6% отриманої живої ваги свиней направили на забій, що формує кращі передумови для відновлення галузі. Реалізували "на м’ясо" більше свиней, ніж виростили лише у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській та Чернівецькій областях”, — сказано у повідомленні.

Серед основних причин “просідання” кількості свиней в АСУ називають оновлення поголів’я крупними промисловими гравцями, а також — поширенням АЧС у присадибному секторі.

Нагадаємо, у ФАО заявили, що з’ясувати ступінь поширення африканської чуми в Україні не можливо через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб швидко виявляти та підтверджувати захворювання.

Цього року КМУ виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це, попри те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.

Як повідомив нардеп С.Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 рр витратило понад 3 млн грн недоцільно. 

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