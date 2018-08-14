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Поголовье свиней в Украине сократилось почти на 5% - статистика

Киев • УНН

 • 20091 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на 1 августа поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось за год на 4,3%, свиней на 4,9%, а птицы, напротив, выросло на 4,5%. При этом производство молока упало на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает УНН.

Поголовье свиней в Украине сократилось почти на 5% - статистика

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 августа 2018 года составило почти 3,972 млн голов, что на 4,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. При этом поголовье коров к указанной дате сократилось на 3,4% - до 2,033 млн голов.

Согласно данным Госстата, на 1 августа поголовье свиней уменьшилось на 4,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года - до 6,517 млн голов, овец и коз - на 4,4%, до 1,595 млн голов.

Поголовье птицы в стране выросло на 4,5% по сравнению с 1 августа 2017 года, составив 247,847 млн голов.

Производство яиц за семь месяцев возросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9,653 млрд шт.

В целом производство мяса (в живом весе) в январе-июле сократилось на 0,3% - до 1,778 млн тонн.

Отметим, что среди причин сокращения поголовья свиней эксперты называют эпидемию АЧС. Вирус не стихает на территориях Украины уже несколько лет к ряду.

Как сообщал УНН, с 2012 года владельцы свиноферм получили всего 1,1% компенсаций за ущерб, нанесенный АЧС.

В целом на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.

Вирус спровоцировал стремительное подорожание свинины и сала.

Как следствие, Украина начала наращивать объемы импорта свинины.

"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - заявил нардеп Сергей Тригубенко, отметив, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".

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