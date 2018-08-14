Поголів'я свиней в Україні скоротилося майже на 5% - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 1 серпня поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося за рік на 4,3%, свиней на 4,9%, а птиці, навпаки, зросла на 4,5%. При цьому виробництво молока впало на 2% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 6 млн тонн. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), передає УНН.
Поголів'я великої рогатої худоби в Україні станом на 1 серпня 2018 року становило майже 3,972 млн голів, що на 4,3% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року. При цьому поголів'я корів до вказаної дати скоротилося на 3,4% - до 2,033 млн голів.
Згідно з даними Держстату, на 1 серпня поголів'я свиней зменшилось на 4,9% у порівнянні з аналогічною датою минулого року - до 6,517 млн голів, овець та кіз - на 4,4%, до 1,595 млн голів.
Поголів'я птиці у країні виросло на 4,5% у порівнянні з 1 серпня 2017 року, сягнувши 247,847 млн голів.
Виробництво яєць за сім місяців зросло на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9,653 млрд шт.
В цілому виробництво м'яса (живою вагою) у січні-липні скоротилося на 0,3% - до 1,778 млн т.
Відзначимо, що серед причин скорочення поголів'я свиней експерти називають епідемію АЧС. Вірус не вщухає на територіях України вже кілька років поспіль.
Як повідомляв УНН, з 2012 року власники свиноферм отримали всього 1,1% компенсацій за збитки, завдані АЧС.
В цілому на карті України не залишилося жодного вільного від АЧС регіону.
Вірус спровокував стрімке подорожчання свинини і сала.
Як наслідок, Україна почала нарощувати обсяги імпорту свинини.
"Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років", - заявив нардеп Сергій Тригубенко, зазначивши, що українцям і надалі доведеться переплачувати за "іноземний товар, вигодуваний для нашого ринку на ГМО-добавках".