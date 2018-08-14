Поголів'я свиней в Україні скоротилося майже на 5% - статистика

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 1 серпня поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося за рік на 4,3%, свиней на 4,9%, а птиці, навпаки, зросла на 4,5%. При цьому виробництво молока впало на 2% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 6 млн тонн. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), передає УНН.