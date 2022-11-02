Почасовых отключений недостаточно: в трех областях ограничили электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях ограничили электроснабжение всех категорий потребителей, потому что почасовых отключений оказалось недостаточно для стабилизации энергосистемы. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
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"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, действие графиков почасовых отключений в этих областях приостановлено.
Укрэнерго напомнило, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей нужны для уменьшения нагрузки на сети, поддержания устойчивой балансировки энергосистемы и избежания повторных аварий.
Напомним
2 ноября с 6:00 Укрэнерго ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.