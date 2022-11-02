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Укренерго запускає графіки погодинних відключень: яких регіонів торкнеться

Укренерго запускає графіки погодинних відключень: яких регіонів торкнеться

Київ • УНН

 • 374650 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Укренерго сьогодні з 6 години ранку ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії, наразі обмеження торкнуться Києва та семи областей у центральному та північному регіонах, повідомили у компанії, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В Укренерго зазначили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут і тут.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, пояснили у компанії.

Доповнення

росія з приходом холодів націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації ввели віялові відключення.

У ніч на 27 жовтня рф знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Після цього українцям ввели жорсткіші і триваліші обмеження електропостачання. 31 жовтня вранці росія знову завдала ударів по об'єктах енергоінфраструктури України, після чого вводили екстрені обмеження.

Так, росія вже пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

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