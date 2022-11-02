Укрэнерго запускает графики почасовых отключений: каких регионов коснется

Цитата

"Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). На данный момент диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

Детали

В Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений (ГПО) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, пояснили в компании.

Дополнение

россия с приходом холодов нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов рф с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимы или больше последствий 10-12 октября. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.

В ночь на 27 октября рф снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и длительные ограничения электроснабжения. 31 октября утром россия снова нанесла удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, после чего вводили экстренные ограничения.

Так, россия уже повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.