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Погодинних відключень недостатньо: у трьох областях обмежили електропостачання

Погодинних відключень недостатньо: у трьох областях обмежили електропостачання

Київ • УНН

 • 249956 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів, тому що погодинних відключень виявилося недостатньо для стабілізації енергосистеми. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.

Цитата

"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, дія графіків погодинних відключень у цих областях призупинена.

Укренерго нагадало, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів потрібні для зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій.

Нагадаємо

2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

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