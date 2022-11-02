Погодинних відключень недостатньо: у трьох областях обмежили електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів, тому що погодинних відключень виявилося недостатньо для стабілізації енергосистеми. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.
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"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, дія графіків погодинних відключень у цих областях призупинена.
Укренерго нагадало, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів потрібні для зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій.
Нагадаємо
2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.