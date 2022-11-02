Погодинних відключень недостатньо: у трьох областях обмежили електропостачання

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"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, дія графіків погодинних відключень у цих областях призупинена.

Укренерго нагадало, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів потрібні для зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій.

Нагадаємо

2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.