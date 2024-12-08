Погода в Украине 8 декабря: где ожидать дождь и какие области будут самыми теплыми

8 декабря Украина встретит преимущественно облачную погоду, с отдельными осадками на Западе и юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве температура воздуха будет колебаться от +1 до + 3°C, ожидается небольшой дождь. Львов также будет иметь похожую температуру, но без существенных осадков. В Днепре будет облачно, с температурой +1..+ 3°C и сухой погодой. Харьков, Донецк и Луганск будут иметь облачный день с температурой в пределах 0..+ 4°C и без осадков.

На юге страны в Одессе ожидается более теплая погода- + 8..+10°C, сопровождаемая небольшим дождем. Мелитополь прогнозирует +5..+ 7°C, облачно и сухо. В Симферополе теплее всего в Украине - +11..+ 13°C, здесь ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

В целом дневная температура по стране будет варьироваться в пределах +3..+5°C.

Погода в Украине: от мокрого снега до +11°C-где сегодня будет теплее всего