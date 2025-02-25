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Погода: температура в марте будет немного выше нормы

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Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.

В марте средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Об этом сообщил Гидрометцентр, пишет УНН.

По данным синоптиков, краткая климатическая характеристика марта такова: средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градуса мороза.

  • Абсолютный минимум температуры воздуха 20-37 градусов мороза, на Закарпатье и в южной части страны 10-27 градусов мороза.
  • Абсолютный максимум температуры воздуха 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-16 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, на Закарпатье и в горных районах - местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2025 года, по данным Гидрометцентра, таков: средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.

Напомним,

В начале февраля сурок Тимка III поделился своим «прогнозом» на весну. Он «напророчил» ее ранний приход, однако снег мы еще будет. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
karpatskie-goriКарпатские горы

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