Погода: температура в марте будет немного выше нормы
Киев • УНН
Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.
В марте средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.
Об этом сообщил Гидрометцентр, пишет УНН.
По данным синоптиков, краткая климатическая характеристика марта такова: средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градуса мороза.
- Абсолютный минимум температуры воздуха 20-37 градусов мороза, на Закарпатье и в южной части страны 10-27 градусов мороза.
- Абсолютный максимум температуры воздуха 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-16 градусов.
Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, на Закарпатье и в горных районах - местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.
Прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2025 года, по данным Гидрометцентра, таков: средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.
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