Погода: температура у березні буде трохи вище за норму

У березні середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму.

Про це повідомив Гідрометцентр, пише УНН.

За даними синоптиків, коротка кліматична характеристика березня така: середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів тепла, на високогір’ї Карпат 3 градуси морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині країни 10-27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-16 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах - місцями 56-106 мм, на високогір’ї Карпат до 135 мм.

Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2025 року, за даними Гідрометцентра, такий: середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.

Нагадаємо

На початку лютого бабак Тимко III поділився своїм "прогнозом" на весну. Він "напророкував" її ранній прихід, проте сніг ми ще буде.