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05:23 • 13728 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122526 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182611 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147033 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138590 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117237 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107913 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141791 перегляди

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Погода: температура у березні буде трохи вище за норму

Київ • УНН

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Гідрометцентр прогнозує середню температуру повітря 1-7°C тепла в березні 2025, що на 1-1,5°C вище норми. Очікується 22-42 мм опадів, що менше норми, в Карпатах місцями до 74 мм.

У березні середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму.

Про це повідомив Гідрометцентр, пише УНН.

За даними синоптиків, коротка кліматична характеристика березня така: середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів тепла, на високогір’ї Карпат 3 градуси морозу.

  • Абсолютний мінімум температури повітря 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині країни 10-27 градусів морозу.
    • Абсолютний максимум температури повітря 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-16 градусів.

      Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах - місцями 56-106 мм, на високогір’ї Карпат до 135 мм.

      Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2025 року, за даними Гідрометцентра, такий: середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму.

      Місячна кількість опадів очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.

      Нагадаємо

      На початку лютого бабак Тимко III поділився своїм "прогнозом" на весну. Він "напророкував" її ранній прихід, проте сніг ми ще буде. 

      Лілія Подоляк

      Лілія Подоляк

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