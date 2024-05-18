Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  107329 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  106157 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  133571 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  125321 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116928 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123267 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134449 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125303 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118595 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  221880 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  221880 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  212816 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  272610 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  291724 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  491837 просмотра

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

19 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Общество •   •  9299 просмотра
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.

политика •   •  13693 просмотра
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Украинские военные отбили российскую атаку на Часовой Яр в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц вражеской бронетехники.

Война •   •  13588 просмотра
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

политика •   •  13850 просмотра
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.

Война •   •  13638 просмотра
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов

19 мая отключения электроэнергии запланированы только в Харьковской и Полтавской областях в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, поврежденных в результате российских обстрелов 18 мая.

Общество •   •  13796 просмотра
"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов

Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.

Война •   •  15961 просмотра
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения, а 8-летняя девочка испытала острую стрессовую реакцию в результате российского обстрела жилого района в Харькове.

Война •   •  17430 просмотра
Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

Зеленский заявил, что россияне сегодня не имеют масштабных прорывов в украинской обороне. Как и раньше, они стремятся захватить Донбасс и ослабить украинские силы на фронте.

Война •   •  17803 просмотра
На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.

Криминал и ЧП •   •  16494 просмотра
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК