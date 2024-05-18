Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

19 мая в Украине будет сохраняться переменная облачность без осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

На большинстве территории Украины осадков не предвидится. Лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 13-18°.

На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года