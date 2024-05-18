Погода на 19 травня: мінлива хмарність, переважно без опадів
Київ • УНН
19 травня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Лівобережжі та в західних областях місцями короткочасні дощі, грози.
19 травня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
Деталі
На більшості території України опадів не передбачається. Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі та грози.
Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.
Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року13.05.24, 15:27 • 15453 перегляди