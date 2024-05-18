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Погода на 19 травня: мінлива хмарність, переважно без опадів

Погода на 19 травня: мінлива хмарність, переважно без опадів

Київ • УНН

 • 36792 перегляди

19 травня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Лівобережжі та в західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

19 травня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

На більшості території України опадів не передбачається. Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°.

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На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року13.05.24, 15:27 • 15453 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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