Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии

В результате атаки беспилотника на крупнейшую военную базу США в Сирии погибло 6 боевиков под руководством курдов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

В результате атаки беспилотника на крупнейшую военную базу Америки в восточной провинции Дейр-эз-Зур в Сирии были убиты по меньшей мере шесть боевиков союзников, возглавляемых курдами.

Демократические силы Сирии (SDF) сообщили, что их академию коммандос на нефтяном месторождении Аль-Омар обстреляли утром в понедельник.

SDF обвинили поддерживаемых Ираном боевиков в запуске беспилотника из соседнего района, который находится под контролем сирийских правительственных сил.

Группа ополченцев, которую также поддерживает Иран, заявила, что они атаковали базу в воскресенье.

Пока нет сообщений о потерях среди американских военнослужащих, которые находятся в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Добавим

SDF, которые контролируют значительную часть северо-восточной Сирии под поддержкой глобальной коалиции под руководством США, осудили нападение и выразили свое "право должным образом ответить".

Сирийские курды начали наступление на боевиков ИГ