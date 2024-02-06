Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  125660 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  121481 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  131566 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  240442 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  336079 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325928 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286542 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280178 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229838 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии

Атака беспилотника на крупнейшую американскую военную базу на востоке Сирии убила по меньшей мере шестерых бойцов союзников под руководством курдов, согласно сообщениям Демократических сил Сирии.

Война •   •  10536 просмотра
Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии

Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.

Экономика •   •  10660 просмотра
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.

Новости Мира •   •  10312 просмотра
Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

В Сенате обсуждается законопроект, который усилит безопасность границ, одновременно оказывая военную помощь Украине и Израилю, но он сталкивается с оппозицией со стороны республиканских лидеров и некоторых прогрессивных демократов.

Политика •   •  9650 просмотра
Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Война •   •  15687 просмотра
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.

Война •   •  15784 просмотра
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

Новости Мира •   •  12226 просмотра
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

Ситуация в Авдеевке остается напряженной, поскольку российские войска активно атакуют со всех направлений, применяя различные тактики для закрепления позиций в старом городе и возле коксохимического завода, пытаясь захватить железнодорожный мост.

Война •   •  24770 просмотра
Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.

Война •   •  24943 просмотра
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

Новости Мира •   •  20764 просмотра
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии