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Сирийские курды начали наступление на боевиков ИГ

Сирийские курды начали наступление на боевиков ИГ

Киев • УНН

 • 356916 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сирийские курдские силы заявили в четверг, что они начали наступление против боевиков группировки «Исламское государство», через несколько дней после того, как боевики-джихадисты совершили смертоносное нападение на тюрьму. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Шесть курдских боевиков были убиты в понедельник, когда боевики ИГ атаковали комплекс в Раке, бывшей фактической столице джихадистской группировки в Сирии, в попытке освободить заключенных там боевиков.

Сирийские демократические силы, которые возглавляют курды, заявили, что наступление, которое получило название Операция «Удар молнии Аль-Джазира», направлен на «уничтожение» боевиков ИГ из районов, которые были «источником недавних террористических атак».

В заявлении говорится, что боевики ИГ недавно совершили восемь нападений в северных сирийских районах Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и на лагерь для перемещенных лиц Аль-Холь, в котором проживают члены семей боевиков ИГ.

Добавим

После стремительного подъема в Ираке и Сирии в 2014 году так называемый халифат ИГИЛ рухнул, но боевики остались.

При поддержке международной антиджихадистской коалиции во главе с Соединенными Штатами Сирийские демократические силы возглавили борьбу с ИГ и в 2019 году вытеснили группировку из ее последнего оплота в стране.

ИГ продолжает заявлять о нападениях в Ираке и Сирии, а Сирийские демократические силы регулярно проводят операции против джихадистов в Сирии.

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