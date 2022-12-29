Сирийские курды начали наступление на боевиков ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сирийские курдские силы заявили в четверг, что они начали наступление против боевиков группировки «Исламское государство», через несколько дней после того, как боевики-джихадисты совершили смертоносное нападение на тюрьму. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Шесть курдских боевиков были убиты в понедельник, когда боевики ИГ атаковали комплекс в Раке, бывшей фактической столице джихадистской группировки в Сирии, в попытке освободить заключенных там боевиков.
Сирийские демократические силы, которые возглавляют курды, заявили, что наступление, которое получило название Операция «Удар молнии Аль-Джазира», направлен на «уничтожение» боевиков ИГ из районов, которые были «источником недавних террористических атак».
В заявлении говорится, что боевики ИГ недавно совершили восемь нападений в северных сирийских районах Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и на лагерь для перемещенных лиц Аль-Холь, в котором проживают члены семей боевиков ИГ.
Добавим
После стремительного подъема в Ираке и Сирии в 2014 году так называемый халифат ИГИЛ рухнул, но боевики остались.
При поддержке международной антиджихадистской коалиции во главе с Соединенными Штатами Сирийские демократические силы возглавили борьбу с ИГ и в 2019 году вытеснили группировку из ее последнего оплота в стране.
ИГ продолжает заявлять о нападениях в Ираке и Сирии, а Сирийские демократические силы регулярно проводят операции против джихадистов в Сирии.