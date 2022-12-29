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Сирійські курди почали наступ на бойовиків ІД

Сирійські курди почали наступ на бойовиків ІД

Київ • УНН

 • 356918 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сирійські курдські сили заявили в четвер, що вони почали наступ проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», через кілька днів після того, як бойовики-джихадисти вчинили смертоносний напад на в'язницю. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Шістьох курдських бойовиків було вбито в понеділок, коли бойовики ІД атакували комплекс у Раку, колишній фактичної столиці джихадистського угрупування в Сирії, у спробі звільнити ув'язнених там бойовиків.

Сирійські демократичні сили, які очолюють курди, заявили, що наступ, який отримав назву Операція «Удар блискавки Аль-Джазіра», спрямований на «знищення» бойовиків ІД з районів, які були «джерелом недавніх терористичних атак».

У заяві говориться, що бойовики ІД нещодавно здійснили вісім нападів у північних сирійських районах Дейр-ез-Зор, Ель-Хасака та на табір для переміщених осіб Аль-Холь, в якому проживають члени сімей бойовиків ІД.

Додамо

Після стрімкого підйому в Іраку та Сирії у 2014 році так званий халіфат ІДІЛ звалився, але бойовики залишилися.

За підтримки міжнародної антиджихадистської коаліції на чолі зі Сполученими Штатами Сирійські демократичні сили очолили боротьбу з ІД та у 2019 році витіснили угруповання з її останнього оплоту в країні.

ІД продовжує заявляти про напади в Іраку та Сирії, а Сирійські демократичні сили регулярно проводять операції проти джихадистів у Сирії.

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