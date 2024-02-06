Загинуло 6 бойовиків під проводом курдів у результаті атаки безпілотника на американську базу в Сирії
Київ • УНН
Атака безпілотника на найбільшу американську військову базу на сході Сирії вбила щонайменше шістьох бійців союзників під проводом курдів, згідно з повідомленнями Демократичних сил Сирії.
Унаслідок атаки безпілотника на найбільшу військову базу США в Сирії загинуло 6 бойовиків під проводом курдів. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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У результаті атаки безпілотника на найбільшу військову базу Америки в східній провінції Дейр-ез-Зур у Сирії було вбито щонайменше шість бойовиків союзників, очолюваних курдами.
Демократичні сили Сирії (SDF) повідомили, що їхню академію командос на нафтовому родовищі Аль-Омар обстріляли вранці в понеділок.
SDF звинуватили підтримуваних Іраном бойовиків у запуску безпілотника з сусіднього району, який перебуває під контролем сирійських урядових сил.
Група ополченців, яку також підтримує Іран, заявила, що вони атакували базу в неділю.
Наразі немає повідомлень про втрати серед американських військовослужбовців, які перебувають в Сирії для боротьби з угрупованням "Ісламська держава" (ІД).
Додамо
SDF, які контролюють значну частину північно-східної Сирії під підтримкою глобальної коаліції під керівництвом США, засудили напад і висловили своє "право належним чином відповісти".
Сирійські курди почали наступ на бойовиків ІД29.12.22, 16:50 • 356918 переглядiв