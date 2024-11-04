Погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян

Вчера, 3 ноября, погиб депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Мамоян. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, передает УНН.

Детали

"Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета ІХ созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб вчера, 03 ноября", - говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что Мамоян входил в состав постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Дополнение

Ряд СМИ сообщают, что депутат погиб в ДТП в Одесской области. В полиции Одесской области сообщают, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником "Toyota", на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.

В результате ДТП, по данным полиции, водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто, погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра.

25 октября 2020 года Мамоян был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва по списку от ныне запрещенной "ОПЗЖ".

Напомним

В Киеве сообщили о подозрении нетрезвому водителю, который вчера, 3 ноября, во время комендантского часа въехал в автомобиль военного, травмировав его и свою пассажирку.

Добавим

В осенне-зимний период из-за осложнения погодных условий и ухудшения видимости, как правило, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Украины. Для того, чтобы установить все обстоятельства ДТП, четко определить виновника и пострадавших, назначаются соответствующие экспертизы. УНН ранее рассказывал о том, как специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводит судебную автотехническую экспертизу, какие вопросы она решает, и какие методы исследования используются для установления причин и обстоятельств аварий, и что такое компьютерное моделирование ДТП.