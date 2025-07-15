Поджег родственников: на Киевщине задержан злоумышленник, убивший мать во время семейного конфликта

Между фигурантом и его 54-летним братом возник конфликт, в ситуацию вмешалась мать. Мужчина отомстил, вылив на родственников бутылку с легковоспламеняющимся веществом и поджег их.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.

Детали

В Обуховском районе задержан 57-летний мужчина, который во время конфликта облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Полиция получила информацию об инциденте 13 июля.

По данным медиков, во дворе одного из домовладений Василькова мужчина и женщина получили ожоги.

Правоохранители установили:

между фигурантом и его 54-летним братом возник конфликт;

в ситуацию вмешалась мать, став на защиту младшего сына;

чтобы отомстить родственникам, злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

Фигурант дела облил родных и с помощью зажигалки поджег. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у женщины и ее сына ожоги тела различной степени.

От полученных повреждений 76-летняя женщина скончалась в больнице. - информирует Полиция Киевщины.

Задержанному грозит до 15 лет заключения.

Напомним

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