Поджег родственников: на Киевщине задержан злоумышленник, убивший мать во время семейного конфликта
Киев • УНН
На Киевщине задержан 57-летний мужчина, который во время конфликта облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою 76-летнюю мать и 54-летнего брата. Женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.
Между фигурантом и его 54-летним братом возник конфликт, в ситуацию вмешалась мать. Мужчина отомстил, вылив на родственников бутылку с легковоспламеняющимся веществом и поджег их.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.
Детали
В Обуховском районе задержан 57-летний мужчина, который во время конфликта облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег.
Полиция получила информацию об инциденте 13 июля.
По данным медиков, во дворе одного из домовладений Василькова мужчина и женщина получили ожоги.
Правоохранители установили:
- между фигурантом и его 54-летним братом возник конфликт;
- в ситуацию вмешалась мать, став на защиту младшего сына;
- чтобы отомстить родственникам, злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом.
Фигурант дела облил родных и с помощью зажигалки поджег. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у женщины и ее сына ожоги тела различной степени.
От полученных повреждений 76-летняя женщина скончалась в больнице.
Задержанному грозит до 15 лет заключения.
Напомним
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