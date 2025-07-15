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Підпалив родичів: на Київщині затримано зловмисника, який вбив матір під час сімейного конфлікту

Київ • УНН

 • 2152 перегляди

На Київщині затримано 57-річного чоловіка, який під час конфлікту облив легкозаймистою речовиною та підпалив свою 76-річну матір та 54-річного брата. Жінка померла в лікарні від отриманих опіків.

Підпалив родичів: на Київщині затримано зловмисника, який вбив матір під час сімейного конфлікту

Між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт, у ситуацію втрутилася мати. Чоловік помстився, виливши на родичів пляшку з легкозаймистою речовиною та підпаливши їх.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.

Деталі

У Обухівському районі затримано 57-річного чоловіка, який під час конфлікту облив родичів легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліція отримала інформацію про інцидент 13 липня.

За даними медиків, на подвірʼї одного з домоволодінь Василькова чоловік та жінка отримали опіки.

 Правоохоронці встановили:

  • між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт;
    • у ситуацію втрутилася мати, ставши на захист молодшого син;
      • щоб помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною.

        Фігурант справи облив рідних і за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події.

        Потерпілих доставили до медичного закладу. Медики діагностували у жінки та її сина опіки тіла різного ступеню.

        Від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.

        - інформує Поліція Київщини. 

        Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

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        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Кримінал та НП
        Національна поліція України
        Київська область
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