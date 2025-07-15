Підпалив родичів: на Київщині затримано зловмисника, який вбив матір під час сімейного конфлікту
Київ • УНН
На Київщині затримано 57-річного чоловіка, який під час конфлікту облив легкозаймистою речовиною та підпалив свою 76-річну матір та 54-річного брата. Жінка померла в лікарні від отриманих опіків.
Між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт, у ситуацію втрутилася мати. Чоловік помстився, виливши на родичів пляшку з легкозаймистою речовиною та підпаливши їх.
Передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.
Деталі
У Обухівському районі затримано 57-річного чоловіка, який під час конфлікту облив родичів легкозаймистою речовиною та підпалив.
Поліція отримала інформацію про інцидент 13 липня.
За даними медиків, на подвірʼї одного з домоволодінь Василькова чоловік та жінка отримали опіки.
Правоохоронці встановили:
- між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт;
- у ситуацію втрутилася мати, ставши на захист молодшого син;
- щоб помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною.
Фігурант справи облив рідних і за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події.
Потерпілих доставили до медичного закладу. Медики діагностували у жінки та її сина опіки тіла різного ступеню.
Від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.
Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.
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