Подробности трагедии: лесорубов на Закарпатье снесла 5-метровая волна сели с гор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате ливня и града, которые стали причиной селевого потока, погибли 5 лесорубов на Закарпатье, - сообщает УНН со ссылкой на Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
В результате стихийного бедствия, а именно селевого потока погибли жители Закарпатья.
Двое работников лесхоза (Магей Иван Иванович, 25.09.91 г.р., и Сасин Иван Михайлович, 07.08.64 г.р.), возвращаясь домой попали под сильный ливень и град, и погибли вблизи места работы.
"В результате непогоды произошла утечка потока Пригудин, высота волны которого составила около 5 метров, вызвала селевой поток (почва, камни, деревья и т.п.), снесла указанных работников предприятия, задев также на пути авто ЗИЛ -131 и других трех жителей с. Тарасовка" , говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, автомобиль ЗИЛ-131 не принадлежит ГП "Тячевское ЛГ" и не выполнял работу по заказу лесхоза.
Расследование несчастного случая проводит Дубовское отделения Национальной полиции Украины в Закарпатской области.
Как сообщал УНН, из-за гибели лесорубов в Закарпатье открыто производство.