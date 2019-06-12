Через загибель лісорубів на Закарпатті відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження у справі загиблих лісорубів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Закарпатській області.
У поліції повідомили, що повідомлення про перекинутий автомобіль у лісі поблизу села Тарасівка Тячівського району отримали 11 червня близько 19:00.
"Слідчо-оперативна група на початку села Тарасівка виявила тіла 56-річного, 55-річного та 38-річного місцевих мешканців. Крім того, на окраїні села Тарасівка, в лісовому масиві в урочищі "Пригідське" було виявлено перекинутий автомобіль марки "ЗІЛ", за 200 метрів від авто було виявлено тіло 28-річного місцевого мешканця, а на відстані близько 2-х кілометрів від місця події - тіло 36-річного чоловіка", - повідомили у поліції деталі.
"Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме – зливи та підйому рівня води", - додали правоохоронці.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті у лісі загинули п'ять лісорубів.