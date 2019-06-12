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Из-за гибели лесорубов на Закарпатье открыто производство

Киев • УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по делу погибших лесорубов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Закарпатской области.

Из-за гибели лесорубов на Закарпатье открыто производство

В полиции сообщили, что сообщение о перевернутом автомобиль в лесу вблизи села Тарасовка Тячевского района получили 11 июня около 19:00.

"Следственно-оперативная группа в начале села Тарасовка обнаружила тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Кроме того, на окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище "Пригидское" был обнаружен перевернутый автомобиль марки "ЗИЛ", в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины", - сообщили в полиции детали.

"Предварительно установлено, что автомобиль могло перевернуть в результате непогоды, а именно - ливня и подъема уровня воды", - добавили правоохранители.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, на Закарпатье в лесу погибли пять лесорубов.

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