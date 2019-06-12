На Закарпатті у лісі загинули 5 лісорубів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. 11 червня у період з 17:45 до 22:00 в лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району було виявлено тіла 5 загиблих осіб (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які ймовірно здійснювали заготівлю деревини та пошкоджений вантажний автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За попередньою інформацією, під час грози вантажівка впала з дороги в гірську річку, через що загинули п'ятеро людей.
До пошукових робіт залучалося 53 осіб та 5 од. тех., з них від ДСНС 8 чол. особового складу та 2 од. техніки.
Обставини події встановлюються правоохоронними органами.
На місці події працювала оперативна група управління ДСНС у Закарпатській області.
Нагадаємо, на Кіровоградщині автівка впала з мосту, водій загинув.