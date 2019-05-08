На Кіровоградщині автівка впала з мосту, водій загинув
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 травня. УНН. У Кіровоградській області автівка впала з мосту у річку, водій загинув на місці події. Про це поінформували в прес-службі УДСНС в області, передає УНН.
8 травня, о 06:50, до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між с. Шмидове та с. Троянове Новомиргородського району легковий автомобіль з’їхав з мосту у річку та перекинувся.
На місці працювали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новомиргород, поліцейські та місцеве населення. Вони витягли автомобіль Fiat з води. На місці загинув водій 1961 р.н.
Обставини події з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, автівка з пенсіонерами влетіла у вантажівку, є загиблі.