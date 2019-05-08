В Кировоградской области автомобиль упал с моста, водитель погиб
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. В Кировоградской области автомобиль упал с моста в реку, водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в области, передает УНН.
8 мая, в 06:50, в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге между с. Шмидово и с. Трояново Новомиргородского района легковой автомобиль съехал с моста в реку и перевернулся.
На месте работали спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части г. Новомиргород, полицейские и местное население. Они вытащили автомобиль Fiat из воды. На месте погиб водитель 1961 г.р.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Напомним, автомобиль с пенсионерами влетела в грузовик, есть погибшие.