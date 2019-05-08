В Кировоградской области автомобиль упал с моста, водитель погиб

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62585 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90942 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101213 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103160 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126465 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112536 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130254 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области автомобиль упал с моста, водитель погиб

В Кировоградской области автомобиль упал с моста, водитель погиб

Киев  •  УНН

 • 13581 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. В Кировоградской области автомобиль упал с моста в реку, водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в области, передает УНН.

8 мая, в 06:50, в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге между с. Шмидово и с. Трояново Новомиргородского района легковой автомобиль съехал с моста в реку и перевернулся.

На месте работали спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части г. Новомиргород, полицейские и местное население. Они вытащили автомобиль Fiat из воды. На месте погиб водитель 1961 г.р.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Напомним, автомобиль с пенсионерами влетела в грузовик, есть погибшие.

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