В Кировоградской области автомобиль упал с моста, водитель погиб

8 мая, в 06:50, в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге между с. Шмидово и с. Трояново Новомиргородского района легковой автомобиль съехал с моста в реку и перевернулся.



На месте работали спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части г. Новомиргород, полицейские и местное население. Они вытащили автомобиль Fiat из воды. На месте погиб водитель 1961 г.р.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Напомним, автомобиль с пенсионерами влетела в грузовик, есть погибшие.