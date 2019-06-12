На Закарпатье в лесу погибли 5 лесорубов

По предварительной информации, во время грозы грузовик упал с дороги в горную реку, в результате чего погибли пять человек.

К поисковым работам привлекалось 53 человека и 5 ед. тех., из них от ГСЧС 8 чел. личного состава и 2 ед. техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Закарпатской области.

Напомним, в Кировоградской автомобиль упал с моста, водитель погиб.