На Закарпатье в лесу погибли 5 лесорубов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. 11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По предварительной информации, во время грозы грузовик упал с дороги в горную реку, в результате чего погибли пять человек.
К поисковым работам привлекалось 53 человека и 5 ед. тех., из них от ГСЧС 8 чел. личного состава и 2 ед. техники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Закарпатской области.
Напомним, в Кировоградской автомобиль упал с моста, водитель погиб.