Подробиці трагедії: лісорубів на Закарпатті знесла 5-метрова хвиля бруду з гір
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок зливи та граду, які стали причиною селевого потоку, загинули 5 лісорубів на Закарпатті, - повідомляє УНН з посилання на Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства.
В результаті стихійного лиха, а саме селевого потоку, загинули мешканці Закарпаття.
Двоє працівників лісгоспу (Магей Іван Іванович, 25.09.91 р.н., та Сасин Іван Михайлович , 07.08.64 р.н.), повертаючись додому потрапили під сильну зливу та град, й загинули поблизу місця роботи.
"Внаслідок негоди відбувся витік потічка Пригудин, висота хвилі якого сягнула близько 5 метрів, спричинила селевий потік (грунт, каміння, дерева тощо), який зніс зазначених працівників підприємства, зачепивши також на шляху авто ЗИЛ -131 та інших трьох мешканців с. Тарасівка", -йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, автомобіль ЗИЛ-131 не належить ДП "Тячівське ЛГ" та не виконував роботу на замовлення лісгоспу .
Розслідування нещасного випадку проводить Дубівське відділення Національної поліції України в Закарпатській області.
Як повідомляв УНН, через загибель лісорубів на Закарпатті відкрито провадження.