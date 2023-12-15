Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации
Киев • УНН
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации
Семеро пострадавших из-за подрыва гранат депутатом в помещении сельского совета на Закарпатье находятся в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
"По предварительным данным, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент известно о 26 пострадавших.
"Всех госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", - информирует ОГП.
Как указано, начато досудебное расследование по подрыву гранат в административном помещении Керецковского сельского совета Хустского района. Событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
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Дополнение
На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.
Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации.
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