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Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:59  •  15326 просмотра

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Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации

Семеро пострадавших из-за подрыва гранат депутатом в помещении сельского совета на Закарпатье находятся в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

"По предварительным данным, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент известно о 26 пострадавших.

"Всех госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", - информирует ОГП.

Как указано, начато досудебное расследование по подрыву гранат в административном помещении Керецковского сельского совета Хустского района. Событие  квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Дополнение

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.

Как стало известно УННподрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Підрив гранат депутатом на Закарпатті: семеро постраждалих у тяжкому стані, підривник у реанімації
Grenade explosion by deputy in Zakarpattia: seven injured in serious condition, bomber in intensive care
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