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Подоляк из уничтоженного села в Херсонской области: с россиянами договориться нельзя, для возвращения территорий нужно больше оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Для освобождения своих территорий Украине необходимо больше высокоточного дальнобойного оружия. Об этом в видеообращении говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, посетивший Херсонскую область, пишет УНН.

Цитата

“Три, максимум четыре километра от россиян. Это Херсонская область, одно из наших уничтоженных сел. С россией невозможно будет договориться, она сюда зашла не воевать за что-то. Она сюда зашла уничтожать все. Это является сущностью „русского мера“, это есть сущность того, что они будут делать в Украине. Они не дадут нам возможности жить спокойно. Они раз за разом, если мы неправильно закончим эту войну (а правильно закончить — значит выгнать россиян с территории Украины в полном объеме), они будут постоянно это с нами делать. Они не умеют жить сами, и они не хотят, чтобы жили классно мы”, — говорит Подоляк.

Детали

На видео видно, что он также пообщался с украинскими военными, оттесняющими врага в области. С их слов, украинским силам не хватает дальнобойной артиллерии, высокоточного вооружения. Ведь средства доставки боеприпасов оккупантов по дальности значительно превышают украинские.

Советник главы ОП уверяет, что украинская армия обязательно будет освобождать Херсонскую, а также Запорожскую, Луганскую, Донецкую области.

“Нам нужна только конкретная дальнобойная артиллерия в полном объеме для того, чтобы это было эффективно. Ребята все это сделают, дайте только оружие, 70-100 км, и все будет решено”, — добавил он.

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Kherson region. Several km от позиций. Dozens of destroyed villages. Ваши ребята являются на позициях, в высоких spirits. We push the enemy back even considering limited resources. We lack only one thing – long-range weapons. В любом случае, мы будем идти из страны. pic.twitter.com/77vL8TreiY

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022

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