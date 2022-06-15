США про малу кількість РСЗВ для Києва: в Україні дуже гарні артилеристи

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“У бойових діях жодна система зброї не може змінити балансу. Це поєднання наземних маневрів із повітряними, артилерійськими тощо. Саме тут вступає у справу HIMARS. У даному випадку з погляду вогню це битва вогнів”, - розповів Міллі.

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Так, зазначив генерал, Україна має міномети, які виходять на 5, 7, 8 км, є ствольна артилерія, яка б'є на 25 км з точним вогнем, M777 зі снарядами, які летять на відстань до 40 км, а також HIMARS — до 85 км.

“Таким чином ми поставляємо їм близько 10 систем. Вони мають більше 100 боєприпасів, це початкова комплектація”, — повідомив він.

Міллі нагадав, що у Німеччині сили союзників тренують українських солдатів ними управляти.

Але оскільки це високоточна зброя, то кількість боєприпасів, яку ми даємо, при правильному використанні, а ми щойно провели сертифікаційні навчання протягом останніх 48 годин для цих хлопців — якщо вони правильно використовують зброю і правильно її застосовують, вони зможуть вразити значну кількість. цілей. І це матиме значення, у поєднанні з ударами M777 на 40 та 25 км у мінометах”, - зазначив Міллі.

“Я скажу наступне — українська артилерія, їхні навички, артилерійські навички українців дуже хороші. Вони першокласні артилеристи, і ефект, якого вони добиваються на полі бою зараз з M777, був дуже хорошим, дуже ефективним, і ми очікуємо на те саме з HIMARS”, — зазначив він.

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