США о малом количестве РСЗВ для Киева: у Украине очень хорошие артиллеристы

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“В боевых действиях ни одна система оружия не может изменить баланс. Это сочетание наземных маневров с воздушными, артиллерийскими и так далее. Именно здесь вступает в дело HIMARS. В данном случае с точки зрения огня, это битва огней”, — рассказал Милли.

Детали

Так, отметил генерал, у Украины есть минометы, которые выходят на 5, 7, 8 км, есть ствольная артиллерия, которая боьет на 25 км с точным огнем, M777 со снарядами, которые летят на расстояние до 40 км, а также HIMARS — до 85 км.

“Таким образом, мы поставляем им около 10 систем. У них будет более 100 боеприпасов, это начальная комплектация”, — сообщил он.

Милли напомнил, что в Германии силы союзников тренируют украинских солдат ими управлять.

“Но поскольку это высокоточное оружие, то количество боеприпасов, которое мы даем, при правильном использовании, а мы только что провели сертификационные учения в течение последних 48 часов для этих парней — если они правильно используют оружие и правильно его применяют, они смогут поразить значительное количество целей. И это будет иметь значение, в сочетании с ударами M777 на 40 и 25 км в минометах”, — отметил Милли.

“Я скажу следующее — украинская артиллерия, их навыки, артиллерийские навыки украинцев очень-очень хороши. Они первоклассные артиллеристы, и эффект, которого они добиваются на поле боя сейчас с M777, был очень хорошим, очень эффективным, и мы ожидаем того же с HIMARS”, — отметил он.

Напомним

Топ-генерал США подбил итоги битвы за Донбасс, которая длится уже два месяца.