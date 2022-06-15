Топ-генерал США подбил итоги битвы за Донбасс, которая длится уже два месяца

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«Что касается того, неизбежно ли, что россия укрепила власть на Донбассе, то, как я уже сказал, когда 24 февраля началась война, они потерпели поражение в Киеве и вокруг него, они взяли свои силы, собрали их и сосредоточили в Донбассе и вокруг него. Так что сейчас битва идет именно там», - сказал Милли.

Детали

По его словам, в Луганской области сейчас происходят «наиболее значительные боевые действия», в частности в Северодонецке и его окрестностях.

«В настоящее время Северодонецк, вероятно, на ¾ занят российскими войсками, но украинцы сражаются с ними улица за улицей, дом за домом. Это не решенный вопрос, на войне нет неизбежности, война принимает много-много поворотов», - отметил генерал.

В то же время, считает он, цифры явно говорят в пользу россиян в плане артиллерии, они превосходят во много-много раз и в живой силе.

«Но россияне столкнулись с множеством проблем, у них есть проблемы с командованием и управлением, логистикой, у них есть моральные проблемы, проблемы руководства и широкий спектр других проблем. Поэтому украинцы ведут героическую борьбу, эта борьба на Донбассе продолжается с 16 апреля. Продвижение русских идет очень медленно, очень трудно, очень тяжелая битва на истощение, почти как в Первой мировой войне, и русские несут огромные потери», - сказал генерал.